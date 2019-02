Wethouders teleurgesteld over val college: "Ik had graag de termijn afgemaakt"

"Het is niet zo dat ik hier helemaal verslagen sta. De wereld draait door. Er zijn nieuwe uitdagingen. Maar het is toch jammer. Je wordt niet wethouder om na 2,5 maand nieuw werk te zoeken", zegt wethouder Durk Stoker. "Ik begrijp het proces wel, maar er hadden ook andere afslagen genomen kunnen worden, maar dat wilde men niet."

Personificatie van de partij

Stoker en Durksz zijn FNP-wethouders en worden toch gezien als een personificatie van die partij in het college. Daarom zouden ze weg moeten. "Dat vind ik een bijzondere kijk op de zaak. Want er zijn natuurlijk ook colleges met mensen van buiten, die helemaal geen binding hebben met een politieke partij. Dus het is niet per definitie zo dat collegeleden een zware lijn hebben met de coalitie", legt Stoker uit.

"Dat je weg moet, is een feit. Ik kan niet beoordelen hoe groot het vertrouwen is. Maar daarna moet je met elkaar om tafel gaan zitten om te bespreken hoe het bestuur van de gemeente gewoon kan doorlopen en we ondertussen wel naar een nieuw college kunnen toewerken. Dat is nu gebeurd bij maar drie van de vijf wethouders. Dat is toch een verzwakking van het openbaar bestuur."