IJshockeytopper BeNe League: UNIS Flyers - HYC Herentals

In de BeNe League spelen 12 teams. Zeven ploegen uit Nederland, en vijf uit België.

Na 22 duels komen de bovenste acht ijshockeyteams in de kwartfinale. Daarin speelt de nummer 1 tegen de nummer 8, de nummer 2 tegen de nummer 7, enzovoort.

In de halve finale en de finale krijgt het team dat in de competitie het hoogst is geëindigd thuisvoordeel in de serie.