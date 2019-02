Media kunnen ook maatschappelijk wat voor de mensen betekenen

Rennie Rijpma van de hoofdredactie van het Algemeen Dagblad ging daarin een eind met Slagter mee. Ze noemde als voorbeeld het zorgmanifest van sportjournalist Hugo Borst. In samenwerking met de media werd in totaal 2 miljard euro ingezameld. De krant van vandaag de dag is niet alleen meer voor de zuivere verslaggeving, maar heeft ook een maatschappelijke taak om initiatieven in de gemeenschap te stimuleren, zo zegt Rijpma.

Eenzaamheid bestrijden

Jan Slagter ging daarin nog een stapje verder. Zo wil Max wat doen aan de eenzaamheid waarvan veel ouderen last hebben. In dat kader begint de omroep binnenkort met de exploitatie van Max Café's als ontmoetingsplek. "Een initiatief dat Omrop Fryslân ook prima zou passen", zo was de boodschap van Slagter.