Media kan ook maatschappelijk wat voor de mensen betekenen

Alleen positieve nieuwsberichten

Journalisten Franka Hummels en Karin Sitalsing waren de hoofdgasten van deze avond. Beide dames hebben samen het boek 'En dan nu het goede nieuws' geschreven. Een boek met alleen maar positieve nieuwsberichten. Bijvoorbeeld het verhaal van Ritzo ten Cate uit Groningen die daklozen een handje helpt door eerst een kop koffie met haar te drinken.

Wout Gerstel van de eerste commerciële omroep in Fryslân GPTV kreeg met een ontwapenend verhaal over zijn zender die twee jaar geleden werd opgedoekt, de handen van het publiek op elkaar. Zijn initiatief om het Friese publiek positief nieuws op de televisie te geven was uiteindelijk mislukt en heeft hem handen vol geld gekost, maar Gerstel had dit avontuur toch niet willen missen. Als dank voor zijn bijdragen had de redactie van IepenUP Live aan de Friese zanger-muzikant Meindert Talma uit Groningen gevraagd om speciaal een lied over Wout Gerstel en zijn GPTV te maken.

Volgende week IepenUP Live

Volgende week woensdag is IepenUP Live terug met De Grote Vaginavond. Want het vrouwelijk geslachtsdeel is 'hot'. Maar hoe wordt in de media eigenlijk omgegaan met de vagina en nog belangrijker: hoe gaan de dames er zelf mee om? De schrijfsters van het boek 'Van vulva naar vagina' komen langs voor een powercollege, maar ook een kunstenares die haar door de vagina heeft laten inspireren voor een serie sieraden.

Ook zal woensdagavond het woord bekend gemaakt dat Fryslân heeft gekozen als het mooiste Friese woord voor vagina. Een oproep daartoe wordt gedaan in het programma De middei fan Fryslân. Het aantal reacties dat werd ingezonden was heel aardig met al heel wat vondsten als prom, preutsje, en kniperke. Maar ook woorden als greppeltsje en piemelboartersplak.