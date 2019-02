College De Fryske Marren valt uit elkaar

De reden daarvoor is dat de FNP op het laatste moment tegen zandwinning in het IJsselmeer heeft gestemd, terwijl er volgens het CDA en VVD een afspraak was om voor te zijn. De FNP-fractie beroept zich op veranderde omstandigheden en de ruim 15.000 handtekeningen en andere tegengeluiden uit de bevolking. De wethouders Durksz en Stoker functioneren goed in het college, maar moeten nu dus toch weg. De grootste partij, het CDA, stelt morgen een verkenner aan die gaat onderzoeken welke partijen de plek van de FNP in het college in kunnen nemen. CDA en VVD willen het liefst een ruimere meerderheid. Dat zouden twee van de drie partijen PvdA, D66 en GroenLinks kunnen zijn.