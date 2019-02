Verdachte van mishandeling meisje (18) weigert hulp

De verdachte zou een 18-jarig meisje in de nacht van 1 juli 2018 meerdere keren tegen het hoofd hebben getrapt. De Dokkumer wordt verdacht van poging tot doodslag. Op advies van de jongerenreclassering heeft de Officier de straf toegepast op het jongerenstrafrecht, omdat de verdachte verstandelijk beperkt is. Hij heeft een laag IQ, een vorm van PDD-NOS en een vorm van autisme. Daardoor heeft de Dokkumer hulp en begeleiding nodig, maar de man weigert hulp.

Nadat de man is opgepakt, heeft hij een tijd in voorarrest gezeten. Hij werd voorwaardelijke vrijgelaten. Een van de voorwaarden was dat hij niet zou drinken, maar daar heeft hij zich niet aan gehouden. Ook ontkent de verdachte de mishandeling, terwijl drie verklaringen tegen hem liggen, een van het slachtoffer en twee getuigen.

De Officier van Justitie eiste negen maanden jongerendetentie. De Leeuwarder rechtbank doet op 6 maart uitspraak.