De Fryske Papoea: Het leven van een zendeling

De hedendaagse Freerk Kamma

Het is ruim honderd jaar geleden dat Kamma opgroeide in Wierum en hoe de situatie nu is, is een wereld van verschil volgens Keizer. "De kerk wordt nu nog maar één keer per twee weken gebruikt en de jongeren zijn dan op één of misschien twee handen te tellen."

De kans dat er één van de jongeren besluit om op zending te gaan, is volgens Keizer daarom ook nul. "Maar mensen, en ook jongeren, hebben nog steeds wel behoefte naar een houvast en een bodem in het leven. Maar die bodem laat zich op meerdere manieren vormen." Een van die manieren is momenteel populair onder Friese christelijke jongeren: World Servants.