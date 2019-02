SGP-Fryslân begint vol vertrouwen aan campagne voor Statenverkiezingen

Ook inhoudelijk ziet Haaije de Jong genoeg redenen voor een SGP-geluid in Provinciale Staten. De Jong stoort zich bijvoorbeeld aan het standpunt van FNP-gedeputeerde Johannes Kramer dat boeren het beste biologische boer kunnen worden. "Zo'n beweging moet van onderen af tot stand komen. Een provincie moet dat niet opleggen."

De start van de campagne in Ferwert werd ook bijgewoond door SGP-senator Peter Schalk. De partij doet dit jaar in meer provincies mee dan voorheen en hoopt natuurlijk dat dat ook meer zetels in de Eerste Kamer oplevert.

Jong

Wat bij de SGP opvalt is, dat er achter de 63-jarige lijsttrekker ook een heel aantal jongeren op de lijst staan. Ook het campagneteam is jong. "De SGP is de oudste partij van het land met een sterke traditie. Dat spreekt zeker kerkelijke jongeren aan", zegt Heerke Kooistra.

Hij vindt het ook belangrijk dat de partij mensen die voor de gemeente en de Tweede Kamer altijd SGP stemmen nu niet in de steek laat. "Wij zijn consequent en constructief. De mensen weten dat te waarderen", zegt lijsttrekker De Jong.

Vrouw

Op de kieslijst met 22 namen staat geen enkele vrouw. Daar is ook geen strijd om geweest. "Vrouwelijke kandidaten hebben zich niet bij ons gemeld", zegt De Jong daarover.