LIVE: IepenUp met alleen maar goed nieuws

Er gebeuren toch ook goede dingen? Waarom zien en lezen we daar niets over. Met dat idee schreven Karin Sitalsing en Franka Hummels het boek: En Dan Nu Het Goede Nieuws. De auteurs zijn bij IepenUP Live en praten met drie personen uit hun boek over het geweldig goede nieuws en de mooie dingen die ze doen.

Daarnaast is Jan Slagter van Omroep Max te gast, hij gaat in discussie met Rennie Rijpma die in de hoofdredactie zit van het Algemeen Dagblad. Beide maken keuzes over waar hun redacteuren over schrijven of waar ze naar toe gaan. Hoe komen ze tot die keuzes en wat zegt dat over hun wereldbeeld?



En met Wout Gerstel van voormalige GPTV zal gepraat worden over hoe het was om een tv-zender te runnen die vooral 'goed nieuws' bracht en hoe hij aankijkt tegen de journalistiek.