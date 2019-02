IJsmeester over ijsgroeiplan van professor: "Mooi bedacht, maar ik geloof het niet"

"Ik kan het mij niet voorstellen, ik heb het artikel gelezen en ik dacht het is nog geen 1 april", zegt ijsmeester Sytse Prins in reactie op het plan van de professor. "Hij heeft er wel goed over nagedacht. In theorie zou het kunnen kloppen onder ideale omstandigheden. Maar ik lees ook dat hij het heeft over een breedte van vier meter. Bij ons is een gemiddeld kanaal al snel acht, negen meter. Krijgen wij dan vier meter ijs en vijf meter zonder? Hoe moet het dan op de Fluezen?"

Prins houdt het op een theoretisch stuk, maar bij een werkelijke winter zou de ijsgroei wel sneller kunnen gaan. "Op termijn kunnen we er misschien wat mee. Het is mooi bedacht, maar ik geloof het niet."