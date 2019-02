VIDEO: IJsfontein in Dokkum wordt volop getest

Het is bijna zover, over twee dagen wordt de ijsfontein in Dokkum eindelijk geopend. De fontein werd woensdag getest. Stiekem waren kunstenaar Birthe Leemeijer en technici druk bezig om de fontein in te stellen. Het is de bedoeling dat een laagje ijs het koperen werk bedekt. Dit gebeurt energieneutraal. De fontein haalt condens uit de lucht, waar ijs van wordt gemaakt. De energie die nodig is om dit allemaal voor elkaar te krijgen wordt opgewekt met zonnepanelen o het stadhuis. Het lijkt erop dat het testen goed verloopt, want er was al een ijslaagje zichtbaar. Deze vrijdag wordt de ijsfontein geopend en kan iedereen -als alles goed gaat- de fontein helemaal onder het ijs bezichtigen.