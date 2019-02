IepenUp live en Omrop Fryslân zoeken Fries woord voor de vagina

Schaamte wegnemen

Woensdagmiddag waren Marianne Klijnstra en Amarins Geveke van IepenUp bij Diana te gast in De middei fan Fryslân. "Er hangt nog steeds een bepaalde schaamte rond het onderwerp en die willen wij hiermee proberen weg te nemen", zo licht Marianne de zoektocht toe.

Amarins vult haar aan: "Na de verkiezing van Radio2 en een column met de titel 'We moeten de vagina vieren', dacht ik bij mezelf dat het eigenlijk best gek is dat we niet gewoon bespreken wat het allemaal is. Als wij meisjes en jonge vrouwen in deze wereld sterk willen maken, moeten wij het in alle gevallen bespreekbaar maken. Maar waar heb je het over zonder fatsoenlijke naam?"