Rens Kroes doet mee aan zangprogramma It Takes 2

Rens Kroes gaat meedoen aan het zangprogramma It Takes 2 op SBS. Dat is een programma waarin bekende Nederlanders nummers zingen, terwijl zingen niet hun vak is. De optredens doen zij samen met een bekende en professionele zanger of zangeres. Eerder mocht Elske DeWall presentator Ruben Nicolai begeleiden.