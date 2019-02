Landelijke boekenweekgeschenk verschijnt ook dit jaar in het Fries

Vorig jaar is het Nederlandse geschenk, toen van Griet Op de Beeck, voor het eerst ook in het Fries verschenen. Ook die vertaling was van Jetske Bilker. Dat gebeurde toen in het kader van LF2018 en dat zou eenmalig zijn. Vanwege het succes komt nu opnieuw een Friese vertaling. De landelijke boekenweek is van 23 tot en met 31 maart.

Maand van het Friese boek

Het Friese boek staat een maand lang centraal in de 'Maand van het Friese boek' die van 2 tot en met 31 maart wordt gehouden. Het Friese boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Willem Schoorstra. Het eerste exemplaar van het Cadeauboek Rosmos wordt op het Friese Boekenbal aangeboden op 2 maart in Neushoorn in Leeuwarden.