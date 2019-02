Bisschop Van den Hout is tegen gaswinning in Waddenzee en kustgebied

Van den Hout sluit zich aan bij de proteststemmen in het Noorden. "Het Noorden heeft veel ervaring met gaswinning en de schadelijke gevolgen daarvan voor de mensen en hun woongenot. De problemen met gaswinning in het Noorden zijn nog lang niet opgelost. De problematiek mogen we niet uitbreiden van Groningen naar Friesland."

Daarnaast richt Van den Hout zich eveneens tot de politiek. "Het Noorden verdient serieuze zorg en aandacht van de landelijke politiek. Gaswinning uitbreiden in het Waddengebied, ook gezien de toekomstige risico's voor natuur en leefomgeving bij de zee, staat haaks op de gewenste aandacht voor het Noorden."

"Onbegrensde hang naar welvaart"

De bisschop brengt het probleem in verband met het gedrag van de mens. "Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart. Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan."

Van den Hout beschouwt de aarde als een geschenk van God. "Ons gemeenschappelijke huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied."