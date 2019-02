Kerktoren in Joure staat in de steigers voor renovatie

De windvaan is in het eerste weekend van de renovatie gestolen. De steigers waren vrijdagmiddag geplaatst, maar nog niet beveiligd tegen inklimmers. Het hele kerkhof is afgezocht, maar er is niets gevonden. Er is aangifte gedaan bij de politie. Na een oproep in de plaatselijke krant is de monumentale windvaan anoniem teruggebracht en op de steiger gelegd.