Weststellingwerf krijgt twee glasvezelnetten

Kabelnoord en Glasvezel Noord staan recht tegenover elkaar. Beide zeggen dat ze een groot aantal klanten hebben binnengehaald. Beide zijn ze niet van plan om op te geven. Het is voor het eerst in een Friese gemeente dat twee bedrijven tegelijk glasvezel willen aanleggen in het buitengebied. Kabelnoord weet zich gesteund door de provincie Fryslân, die een achtergestelde lening beschikbaar stelt. Kabelnoord heeft het daardoor bij de bank makkelijker om geld voor de glasvezelaanleg te krijgen.

"Het kost veel geld. De financiers waaronder de provincie stellen hun eisen. Die willen zekerheid dat hun geld terugkomt en daarom moet eigenlijk zestig procent meedoen." Hoeveel klanten zich nu echt hebben aangemeld wil Geelhoed niet zeggen, maar in een radiogesprek bij Omrop Fryslân spreekt hij van "dichtbij de zestig procent".

Projectleider Hayley Osinga van Glasvezel Buitenaf zegt daarover heel verbaasd te zijn. Ze zegt dat hun bedrijf zoveel aanmeldingen heeft, dat Kabelnoord nooit in de buurt van de 60 procent kan komen. Ze zegt dat Glasvezel Buitenaf niet van plan is om zich terug te trekken. "Wij hebben beloofd sowieso glasvezel aan te leggen, ongeacht het aantal klanten. Daar wijken wij nu niet meer vanaf." Volgens haar zijn klanten bij Glasvezel Buitenaf een paar euro per maand goedkoper uit. Ook zegt ze dat hun klanten meer keuze hebben, als het gaat om het aantal providers van internet over de glasvezelkabel.

Kabelnoord moet de komende tijd ook in andere Friese gemeente rekening houden met concurrentie van Glasvezel Buitenaf, zo geeft Osinga aan. Bovendien wil hun bedrijf ook glasvezel in de dorpen en steden zelf aanbieden.

Daarmee doet zich de opvallende ontwikkeling voor dat in het eerder steeds als onrendabel bestempeld buitengebied, twee glasvezelnetten komen; van Kabelnoord én van Glasvezel Buitenaf. "Je moet je afvragen of dat wenselijk is," zegt Osinga. "Kabelnoord werkt met gemeenschapsgeld en het is de vraag of dat geld terugkomt op het moment dat er twee aanbieders zijn".