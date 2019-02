Professor: "Warmtepomp maakt Elfstedentocht mogelijk"

Luchtfietserij?

Op het eerste gezicht lijkt het plan van Van den Dobbelsteen luchtfietserij, maar hij is er van overtuigd dat het kan: "Het is mogelijk om een vaart van vier meter zo af te koelen dat er een ijsvloer ontstaat van zestien centimeter." De pompen onttrekken warmte uit het water. Dat koelt dan af tot onder nul en zo ontstaat ijs.

Het betekent dat er 10.000 warmtepompen moeten worden geplaatst in gebouwen langs de route. Om die van stroom te voorzien, moeten er ook windmolens worden gebouwd. "Je hebt 26 windmolens nodig van vier megawatt per stuk. Dat lijkt misschien veel, maar als we allemaal van het gas moeten heb je de elektriciteit toch nodig. Dus kun je ze maar beter nu plaatsen, want dan heb je er op een positieve manier profijt van."

Duurzaamheid

Van den Dobbelsteen loopt met het plan vooruit op de discussie over de zogenoemde energietransitie, de omschakeling van gas naar elektrisch. De provincie moet dan ook flink aan de bak, weet de professor: "Die moeten kiezen voor het volledig inzetten op duurzaamheid. Dan moet het mogelijk zijn."

Wat moet het kosten?

Voor de kosten die de Friezen moeten maken heeft Van den Dobbelsteen ook een plan. Hij wil geld inzamelen. Er is berekend dat het afkoelen van de route een Fries zo'n 50 eurocent kost: "Met die geldinzameling kunnen we de mensen compenseren."