Jeroen le Duc wil medepatiënten Crohnproof maken

Een paar jaar geleden kreeg Le Duc, partner van meervoudig olympisch kampioen Jorien ter Mors, tijdens een werkdienst bij de Nederlandse Spoorwegen een steek in zijn buik. "Een onwijs heftige. Eentje waarvan je denkt: wow, wat gebeurt hier? Na een paar seconden was het ook weer weg. Vreemd, dacht ik, maar het kan een foutje van het lijf zijn."

Het bleef niet bij die ene steek. Er was meer aan de hand. De ziekte van Crohn, zo bleek. Een heftige ziekte, weet Le Duc. "Ze kunnen met medicijnen de symptomen stabiel krijgen, maar als je pech hebt en de ontsteking komt niet onder controle, dan kan het ook gebeuren dat een deel van je darmen moet worden verwijderd, dat je uiteindelijk zelfs een hele darm verliest of met een stoma moet lopen."

Zelf op onderzoek uit

Via de huisarts kwam Le Duc bij de internist terecht, maar in plaats van een tweede afspraak ging Le Duc zelf op onderzoek uit. "Ik wist: ik heb de ziekte van Crohn en vanuit daar ging ik zelf op zoek. Zo heb ik gezocht naar voeding in relatie tot chronische darmziekten en in relatie tot de ziekte van Crohn. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat in granen gluten zitten en die hebben een negatief effect op je darmen."

Le Duc zocht uit wat voor eten wel en niet goed voor zijn darmen was. "Ik ben gewoon gaan zoeken naar wat werkt voor mij en wat een positief effect heeft op de klachten die ik heb en stelde een dieet samen. De basis daarvan is glutenvrij. Ook neem ik bijvoorbeeld geen melkproducten."

Vier jaar na die eerste steek is Le Duc nu klachtenvrij. "Ik zit lekker in mijn energie en kan doen en laten wat ik wil. Ik heb geen buikpijnen geen steken, maar de ziekte van Crohn is technisch gezien een ongeneeslijke chronische darmziekte."

Crohnproof

In 2017 begon Le Duc het bedrijf Crohnproof om medepatiënten te helpen. "Op het moment doe ik dat puur begeleidend. Het bedrijf is aan het groeien. Ik heb mooie plannen voor de toekomst, maar daarvoor moet er wel aanwas zijn. Er zijn inmiddels tientallen mensen waarmee ik samenwerk. Ook in het buitenland. Het bedrijf is niet alleen op voeding gericht, maar op vitaminen en mineralen, de supplementen die je lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren."