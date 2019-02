"Verkeerssituatie bij school Scharnegoutum onveilig"

"Er zouden minstens twaalf extra parkeerplaatsen moeten komen", zegt Jan Luimstra van Plaatselijk Belang. "Maar eigenlijk willen we nog meer." Plaatselijk Belang is in gesprek met de gemeente over uitbreiding van het aantal plekken. Dat is echter duur en dus staat de gemeente niet te springen bij het idee, vertelt Luimstra.

Als het aan Plaatselijk Belang ligt, zouden de parkeerplaatsen op de grasstroken naast en tegenover de school komen. Veel ruimte is er niet, maar er zouden achttien parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd. Dat is volgens Luimstra nog te weinig, maar meer past gewoon niet.