Beursgebouw heet nu 'university of groningen campus fryslân'

Of het gebouw in zijn nieuwe functie ook nog een van de best bezochte gebouwen van Leeuwarden is, is nog maar de vraag. In het gebouw zat eerder een openbare bibliotheek, maar die is verplaatst naar de verbouwde oude gevangenis de Blokhuispoort en heet nu dbieb.

Als alles volgens plan gaat, is campus Fryslân in het beursgebouw in de loop van dit jaar klaar.