Rendert Algra: "Eerste kievitsei wordt vrijdag om 10:15 uur gelegd. Wie vindt het?"

De Bond van Friese VogelWachten verwacht dat het eerste kievitsei van dit jaar nog in februari gevonden zal worden. Iets unieks! Tot nu toe werd in 1988 het eerste kievitsei het vroegst gevonden, namelijk op 2 maart. Volgens berekeningen van vogelwachtersbond BFVW wordt het eerste kievitsei aanstaande vrijdag al gevonden. Omrop Fryslân sprak met Rendert Algra, voorzitter van de Bond van Friese VogelWachten.

Hoe zeker ben je ervan?

"Behoorlijk zeker. Twee jaar geleden hebben we een onderzoek laten doen naar de invloed van temperatuur op kieviten en op de overlevingskans van de eieren en kuikens. Uit het onderzoek bleek dat - over de laatste honderd jaar bekeken - de kievit altijd zijn eieren legt zodra er een bepaald getal is bereikt qua opgetelde temperaturen over de voorgaande periode. Dan gaat het over de periode 1 februari tot de dag waarop de gemiddelde temperatuuroptelsom op 120 staat. Vrijdag is dat het geval."

Op 22 februari, dat zou wel uniek zijn.

"Dat is waar. Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar nog nooit buiten de maand maart gevonden. Op zijn laatst op 31 maart, dat was ergens in de jaren '60. Op zijn vroegst op 2 maart en dat was in 1988. Dit jaar zal het ei in februari worden gevonden. Als de statistieken kloppen, dan zal het rond aanstaande vrijdag zijn."

Wordt er nu al naar kievitseieren gezocht?

"Ik heb met verschillende speurneuzen gesproken en zij geloven er nog niet in. Ze zijn nog niet overtuigd, maar de statistieken liegen niet. We hebben het verschillende keren berekend. Ik ben vanmiddag zelf ook nog aan het rekenen geslagen. Op basis daarvan denk ik dat aanstaande vrijdag rond 10:15 uur het eerste ei wordt gelegd. En dan is de vraag: wie vindt het en wanneer?

Dan past het ook nog goed in uw termijn als voorzitter, want die functie legt u per begin maart neer.

"Dat past inderdaad heel goed. Ik ben de enige voorzitter die in twee periodes en zes jaar tijd straks zeven keer bij het eerste kievitsei aanwezig mocht zijn. Verder doe ik niet veel; de commissaris van de Koning neemt het ei altijd symbolisch in ontvangst."

Als het ei vrijdag wordt gevonden, is het de vroege vondst dan een uitschieter of wordt het structureel ieder jaar eerder gevonden?

"Over de laatste honderd jaren gezien is het ongeveer veertien dagen opgeschoven. Gemiddeld wordt het steeds in de eerste helft van maart gevonden. Als het nu acht dagen eerder wordt gevonden dan het huidige 'record', dan is dat wel een uitschieter. Februari duurt nog een week. Zelfs als het eerste ei zaterdag, zondag of begin volgende week wordt gevonden, is het nog altijd een uniek voorval dat het ei in februari wordt gevonden. En dat eerder dan verwacht. Dat het een keer in februari zou worden gevonden, was statistisch al wel duidelijk. Dat dat in 2019 al gebeurt, is wel een verrassing."