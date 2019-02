Werkgroep Blije biedt bezwaren aan tegen gaswinning, maar Wiebes heeft het te druk

Minister Wiebes had het te druk

De inwoners van Blije hebben er in totaal een uur gezeten om het over hun bezwaren tegen de gaswinning te hebben, vertelt Sake van der Veen van de werkgroep.

"Ze hebben de tijd voor ons genomen", vervolgt Sake. "We hebben het globaal kunnen bespreken en de belangrijkste punten kunnen aankaarten. Ze hebben nu tijd om onze vragen te beantwoorden", legt Sake uit. "Dit was een goed begin!"

Met Minister Wiebes hebben ze niet kunnen spreken, hoewel dat het wel het doel was. Hij had het te druk met andere dingen. Van der Veen heeft desondanks wel vertrouwen dat Wiebes bij het beantwoorden van hun vragen van zich zal laten horen.

"De antwoorden worden mondeling toegelicht en wij zijn uitgenodigd om dan weer naar Den Haag te komen, zodat we daar kunnen bespreken. Ik hoop dat Wiebes er dan wel bij is."

Vijftig jaar gaswinning

De werkgroep is tegen de gaswinning bij het dorp. "Er wordt nu al vijftig jaar gas gewonnen bij Blije en dat is altijd in goede harmonie gegaan, maar we leven nu in 2019 en het moet ook een keer klaar zijn. Het veld is al aardig leeg en ze willen straks fracke om het laatste eruit te krijgen. Bij fracking is er 19% kans op aardschuddingen", vertelt van der Veen. "Verder is het Waddengebied ook een beschermd gebied."