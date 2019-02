Powercollege Tresoar: Ufo's in Gorredijk

In de documentaire 'Ufo's yn Fryslân' vertellen drie mensen over hun contacten met buitenaards leven en de energie die ze daarvan krijgen.

Ufo's achterhuis en de ziel van Sirius

Hendrik Kok heeft wel vaker contact met buitenaards leven. Er landen bij hem in het Friese Oldeberkoop regelmatig ufo's in het weiland achter zijn huis. Sonja Sterken en Hendrika Jongsma hebben ook contact met het niet-aardse leven. Sonja heeft recent ontdekt dat haar ziel van Sirius is. Hendrika heeft regelmatig oranje bollen over het Tsjûkemar zien bewegen. Dat vertelt ze op de bijeenkomst van Niburu, een organisatie die publicaties uitbrengt over buitenaards leven.