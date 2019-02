VIDEO: Hoe zit het met de bestuurscrisis in de gemeente De Fryske Marren?

Er is een bestuurscrisis in de gemeente De Fryske Marren. De positie van twee FNP-wethouders wordt onhoudbaar. De coalitiepartijen hebben een motie van wantrouwen tegen het tweetal aangekondigd. Eigenlijk moeten de twee wethouders opstappen, maar de FNP wil dat ze blijven zitten. Aanleiding van de crisis zijn de perikelen rondom de zandwinning in het IJsselmeer. Politiek verslaggever Andries Bakker legt uit hoe het zit.