Sander Arends naar twee ronde ATP Marseille

Stefanos Tsitsipas is vooral bekend door zijn enkelspel. De Griek is de nummer 12 van de wereldranglijst en stond in januari nog in de halve finale van het bekende Australian Open. In Marseille had hij een wildcard ontvangen, zodat hij samen met zijn broertje aan het dubbelspel kon meedoen.

Arends en Weissborn duidelijk beter

In de eerste set werd het verschil tussen de koppels pijnlijk duidelijk. Arends en Weissborn waren duidelijk beter op elkaar ingespeeld dan de broers. Het Nederlands-Oostenrijkse duo kreeg maar liefst vijf breakpoints en benutte drie van de vijf. De Griekse tegenstanders pakten over de hele set maar vier punten op de opslag van Arends en Weissborn.

In de tweede set konden de Grieken het beter bijbenen. Ze maakten ook een break, maar de overwinning van Arends en Weissborn kwam geen moment in gevaar.

De tegenstanders voor de kwartfinale zijn nog niet bekend. De koppels Eysseric/Simon en Klaasen/Venus moeten nog tegen elkaar spelen. De winnaar van die partij zal het tegen Arends en Weissborn opnemen.