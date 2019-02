FNP: dorpen en wijken moeten meer profiteren van Wynpark Fryslân

De FNP zal volgende week met een voorstel in de staten komen om dat te veranderen. Op dit moment kunnen alleen particulieren met bijvoorbeeld obligaties participeren in het windpark in het IJsselmeer. Volgens de partij moet dat ook mogelijk worden voor wijken en dorpen.

Op dit moment is 10 miljoen euro het maximum voor de totale participatie. Ook dat moet hoger worden, zegt de FNP. Er zijn 500 dorpen en wijken in Fryslân die potentieel kunnen meedoen in het project. Dan zou de 10 miljoen zomaar bereikte kunnen worden.