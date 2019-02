Afrastering in Zwagermieden tegen roofdieren

Volgens Staatsbosbeheer waren de hekken de afgelopen jaren met name succesvol in het tegenhouden van vossen. Het plaatsen is evenwel nog een heel karwei. De afrastering komt in een gebied van achttien hectare en het moet klaar zijn als het broedseizoen begint.

Voor de weidevogels

De hekken worden geplaatst in gebieden waar veel weidevogels broeden en die geschikt zijn om jonge vogels te laten opgroeien. Naast het verhogen van het waterpeil en roofdierbeheer neemt Staatsbosbeheer deze maatregel om de weidevogels te helpen.