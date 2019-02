Plaatsvervangend officier van justitie krijgt werkstraf voor veroorzaken ongeluk

De 43-jarige man reed twee jaar geleden in zijn woonplaats Zwolle een fietsster aan. De vrouw raakte daarbij zo zwaargewond dat ze de rest van haar leven op krukken moet lopen. DE zaak werd behandeld door de rechtbank in Amsterdam.

Een half jaar niet rijden

Die nam het de man kwalijk dat hij zijn autoruiten niet genoeg had schoongemaakt voor hij de weg op was gegaan. Daardoor zag hij de fietsende vrouw over het hoofd. Naast een taakstraf van 120 uren, waarvan de helft voorwaardelijk, mag de man ook een half jaar niet autorijden.