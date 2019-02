Zweedse man stalkt zangeres Hiske Oosterwijk en moet de cel in

Toen hij haar bleef lastigvallen, is ze meerdere keren naar de politie gestapt om van de man af te komen. Vorig jaar augustus is hij opgepakt in een café in Groningen. De zangeres was daar ook en de man wilde met haar praten en pakte haar hardhandig vast.

Contactverbod

De man is verminderd toerekeningsvatbaar, maar weigert een behandeling. Naast een gevangenisstraf is er ook een contactverbod van 5 jaar geëist voor de zangeres en haar ouders en mag de man geen concerten meer bezoeken en niet meer in Groningen en Mantgum komen.