Stroom afval MSC Zoe-containers toegenomen, grotere drukte bij bergers

Van autobanden, koffiebekers, speelgoedgeweertjes tot onderdelen van grasmaaiers, alles wordt in grote bakken aan wal gebracht. André Borsch en zijn medewerkers sorteren de spullen voor de verwerking. De eerste weken gebeurde er nog niet zoveel en kreeg hij weinig spullen binnen.

Het begint nu beter te lopen. Het weer is rustiger en de bergers gaan van vak naar vak. In sommige vakken ligt meer dan in anderen. De berging richt zich nu op de vakken waar meer containers of resten daarvan liggen. Dinsdagavond komt er weer een lading aan wal.

Tweede Wereldoorlog

Een bijzondere bijvangst vormen de onderdelen van twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. In de Noordzee liggen veel vliegtuigwrakken. De restanten van de boven water gehaalde vliegtuigen zijn maandag meteen van het bergingsbedrijf BDS opgehaald door Defensie en naar Woensdrecht overgebracht.