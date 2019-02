Nu al het eerste kievitsei? Het kan vrijdag worden gevonden

In 1998 werd het eerste ei gevonden op 2 maart bij Ermelo. De Friese Vogelwacht baseert haar voorspelling op een rekenmethode die is afgeleid van een onderzoek naar de effecten van het weer op de leg van de kieviten.

Deze voorspelling heeft al aangetoond redelijk accuraat te zijn. Het broedseizoen loopt normaal gesproken van half maart tot juli.

De bond verwacht dat het eerste ei in Fryslân in verschillende gemeenten al in februari wordt gevonden. Ook dit jaar zullen kievitseieren niet worden meegenomen.