Defensie doet onderzoek naar scheuren in gebouw na oefening luchtmacht

In het Oude Weeshuis zitten sinds 2009 elf panden. Er was dinsdag en woensdag sprake van bevingen. "Het leek wel alsof er aardbevingen waren. Toen dachten wij dat het kwam door straaljagers die door de geluidsbarrière gingen", zegt bewoner Pieter Elbers.

Er is onderzoek gedaan en er zijn scheuren geconstateerd bij twee appartementen. Defensie is daarvan op de hoogte gesteld. "Er is dinsdagochtend iemand van Defensie langsgeweest, compleet in uniform, en die heeft gezegd wat de oorzaak was. Naar zijn mening is er sprake van een bijzondere klimatologische omstandigheid. Hij noemde inversie van luchtlagen als oorzaak van de trillingen langs de kust."