Sis Tsiis wil het Fries beter op de kaart zetten in het onderwijs

Burgeractiegroep Sis Tsiis (BAST) vindt dat het Fries een belangrijke rol moet spelen bij de komende statenverkiezingen. De volksvertegenwoordigers moeten zich meer bewust worden van het belang van de Friese taal. Volgens BAST krijgt het Fries in het onderwijs in Fryslân niet genoeg aandacht. Daarom houdt de actiegroep op zaterdag 9 maart een grote demonstratie in Leeuwarden.