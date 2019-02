Afsluitdijk beleeft rustige nacht

De Afsluitdijk lag er imposant bij in het donker. De weg was tussen 22:00 uur tot en met 05:00 uur dicht voor de eerste avond van het testen van de bruggen door Rijkswaterstaat. Geen auto's en vrachtwagens meer, die met schijnende koplampen hun weg zochten door de nacht.

Oranje jasjes aan het werk

Een speciaal team van Rijkswaterstaat is deze nacht aan het werk. Meer dan tien oranje jases zijn in en bij de bruggen aan het werk. Dat doen ze bijvoorbeeld door de beide bruggen tegelijk open en dicht te draaien. Daarbij wordt gekeken of de bruggen, lampjes en seinen wel doen, wat ze moeten doen.

Na een uur lag de boel even stil omdat een storing in het testsysteem ervoor zorgde dat de test niet langer kon doorgaan. Volgens Ype Heijsman van Rijkswaterstaat zijn deze dagen hard nodig. "We testen het hart van de installatie met al zijn software en technische componenten. Onze bedieners hebben het idee dat er soms iets gebeurt wat niet hoort. En dat vertrouwen we niet."

Het kan zomaar zo zijn dat het om een probleem gaat met de software die de bruggen aanstuurt. "Het kan inderdaad een probleem in de software zijn. Als dat zo is, hebben we een serieus probleem."