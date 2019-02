Werkgroep Blije wil met minister Wiebes in gesprek over gasboringen

"Het punt is dat er al 50 jaar gas wordt gewonnen in Blije. Dat gebeurde op de traditionele manier. Nu willen ze er nog 30 jaar fracken en putten erbij plaatsen. Wij vinden dat het wel genoeg is geweest", zegt Sake van der Veen van Werkgroep Blije.

Fracking is een boortechniek voor het winnen van fossiele grondstoffen zoals aardgas en aardolie uit steenlagen. Door het onder hoge druk inspuiten van vloeistoffen kan gas of olie uit de grond worden gehaald. "Dat is best wel een heftig proces en het kan aardbevingen veroorzaken."