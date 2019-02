Bijzondere spoorwerkzaamheden toegankelijk voor publiek

Publiek is welkom. Bij de spoorovergang in Hardegarijp wordt zelfs een tribune gebouwd. Er wordt veel werk verzet in de paar dagen dat de treinen niet rijden.

Technisch hoogstandje

"Omdat dit toch wel een technisch hoogstandje is, lijkt het ons wel aardig om het voor omwonenden en andere geïnteresseerden mogelijk te maken om het van dichtbij te kunnen zien", vertelt Richard Reitsma, omgevingsmanager van de provincie.

"De meest spectaculaire werkzaamheden zijn donderdagmiddag. Het spoort moet eerst even worden weggehaald. Er moet veel grond worden verwijderd. Daarna wordt de betonbak gedaan."