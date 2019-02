Boeren mogen vijf jaar lang bovengronds mest uitrijden

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet 85 procent van een boer zijn landbouwgrond grasland zijn. Er mag niet meer dan 100 kilo stikstof per jaar worden gestrooid. En het overschot mag ook niet meer dan 100 kilo zijn.

De regel gaat dinsdag in en boeren kunnen zich tot 1 maart aanmelden. Er komt nog wel een onderzoek naar de effecten van bovengronds uitrijden. "In Noardeast-Fryslân hebben we een regiodeal gekregen. Een van de zaken die wij hebben opgezet, is het zogenaamde veldlab. Wij willen onderzoek doen bij boeren in de praktijk."