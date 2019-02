Poldermolen tussen Leeuwarden en Groene Stergebied koop

Tussen Leeuwarden en het Groene Stergebied staat een molen te koop. De Swarte Prinsch werd in 1900 gebouwd met materiaal van een overbodige molen uit de Zaanstreek. Tot 1960 heeft het de Alddielpolder droog gemaald. Daarna kwam de molen in particuliere handen en is het een periode bewoond geweest.