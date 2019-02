Sterke kadaverstank door geknapt ventiel bij Sonac Sumar

De stank werd veroorzaakt door een geknapt ventiel. Dat werd veroorzaakt door een verstopping waardoor de druk te hoog werd. Met het kapotte ventiel vloog de stoom direct de lucht in, vertelt Erik Jacobs van de FUMO.

Bij de FUMO zijn een dertigtal klachten binnengekomen. Maar mensen sturen hun klachten ook naar de gemeenten, dat zijn er zeker meer, zegt Jacobs. Het precieze aantal weet hij niet.

Nadat het ventiel geknapt was, is de productie nog een paar uren doorgegaan en daardoor ontstond de stank. Pas om elf uur zondagavond was de stankoverlast voorbij. Direct stilleggen kan niet, vertelt Jacobs. Het moet geleidelijk afgebouwd worden en dat duurt ongeveer twee uur en dertig minuten.

De geur die vrijkwam, was van de kadaververwerking, dus dat is een sterke lucht, gaat Jacobs verder. De FUMO meet de schadelijkheid voor de volksgezondheid niet. Dat doet de GGD. De hele dag zijn er reparaties uitgevoerd. De verwerking is maandagmiddag rond half vijf weer begonnen.