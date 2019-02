Het lijkt wel lente, wat doen de vogels?

"Nu nog geen eerste kievitsei"

Riemer Miedema, de vinder van het eerste kievitsei van 2018, is deze dagen alweer veel bij It Heidenskip in het land te vinden. Maar niet met het doel om eieren te zoeken. "Een ei vinden is nu nog niet mogelijk. Alhoewel, vorig jaar dacht ik dat ook en toen vond ik plotseling het eerste kievitsei."

Gewoon agrarisch land is niet zo geschikt voor vogels. Om met zware wagens het land op te kunnen, wordt het waterpeil laag gehouden. Het gras groeit snel en er is niet veel voedsel voor de vogels. Daarom is Miedema nu, met een aantal fanatieke eierzoekers uit de omgeving, bezig met het in orde maken van het veld voor vogels. Hij loopt stage bij het collectief Súdwestkunst en zij zijn bezig met agrarisch natuurbeheer en landschappen. Ze proberen het beter te maken voor de vogels.

Water over het land

Om het voor de vogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken bewateren ze het land. Met de boer en loonbedrijven is hij een paar dagen aan het pompen zodat er vrij veel water op het land staat. "Dan kunnen de vogels straks mooi eten."

Riemer kijkt et voldoening terug op zijn vondst van het eerste kievitsei van 2018. "Ik heb veel reacties ontvangen. Geen boze reacties. Ik denk dat de vinders van het eerste kievitsei die het nog mee mochten nemen, meer boze reacties hebben gekregen." Miedema mocht het ei niet meenemen en dat vond hij geen probleem. "Ik kreeg een brief van iemand die schreef: Riemer, bij jou gaat het niet om het ei, maar om de vogel."

Miedema heeft nog geen kieviten gezien die baltsgedrag vertonen in de lucht. "Maar dat zal wel niet lang meer duren."