Scholen moeten meer samenwerken om voorzieningen in regio te behouden

"De situatie kan ernstig worden, maar die valt nu nog wel mee in Friesland, maar het is van belang dat we gaan anticiperen en vormen van samenwerking gaan zoeken", seit Pieter Schram. Hij is bestuurslid bij de koepelorganisatie VO-raad. Hij is ook bestuursvoorzitter van scholengemeenschap Singelland in Drachten.

"We moeten de voorzieningen in de regio in stand houden. Daarvoor moeten scholen over de muren van hun eigen school heen kijken, om zo het aanbod in de volle breedte te houden. Als leerlingen straks dagelijks dertig kilometer moeten reizen voor een school, dan hebben we wel een probleem."