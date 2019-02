Specialist van ziekenhuis Tjongerschans kan meekijken met consult bij huisarts

De specialist kijkt met de huisarts mee en geeft advies, maar de huisarts blijft de hoofdbehandelaar. Patiënten hoeven zo minder vaak te worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Dat scheelt kosten voor alle partijen.

Ook komen medisch specialisten naar buitenpoli zoals in Joure en Lemmer. De invoering van het meekijkconsult is onderdeel van het regioplan integrale zorg. De bedoeling van dit plan is om zorg dichter bij de burger te krijgen.