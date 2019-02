Stef Verhagen is Vrijwilliger van het Jaar: "Buitenaards mooi"

"Bij TOF vakanties begeleid ik samen met tweehonderd andere vrijwilligers de reizen van mensen met een verstandelijke beperking", zo legt Stef Verhagen zijn werkzaamheden bij het vakantiebureau toe. "Zelf doe ik dat minimaal vier keer per jaar en dat is het mooiste dat er is".

Stef is genomineerd door de stichting 'Meer dan Handen' Leeuwarden. Die heeft Stef bij de gemeente Leeuwarden genomineerd voor 'Meest gepassioneerde vrijwilliger'. "Zo'n prijs is gewoon groots, buitenaards mooi en ook nog eens door de mensen gekozen. Ik kreeg overdag al hartverwarmende appjes van gasten die mij succes wensten. Met appjes als 'voor ons ben jij een winnaar' kun je eigenlijk niet meer verliezen."