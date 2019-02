Ga terug in de tijd met de Leeuwarden Time Machine

De Leeuwarden Time Machine maakt informatie over Leeuwarder huizen en hun bewoners en eigenaren uit het tijdperk 1750-1900 online beschikbaar op gedigitaliseerde historische kaarten. Wethouder Sjoerd Feitsma zal de officiële lancering verzorgen. Daarna is de website voor iedereen te raadplegen.

Een historische Google Streetview

Voor de Time Machine zijn gegevens uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het kadasters verzameld en aan elkaar verbonden. Door een huis of perceel aan te klikken op de kaart verschijnen alle gegevens tegelijkertijd in beeld. Projectleider Hans Mol: "Lange en ingewikkelde zoektochten behoren straks tot het verleden. Het vinden van informatie over mensen, maar ook over hun beroep, geloof en geboorteplaats zal veel gemakkelijker worden."

Leeuwarden is, na Dokkum, de tweede stad die de Fryske Akademy oplevert in Redbot. Dat is het digitaliseringsprogramma voor cultureel erfgoed in de provincie Fryslân.