Haven van Harlingen ziet niet alleen bedreigingen, maar ook kansen in brexit

De regering waarschuwt voor het blauwe 'Brexitmonster', een monster dat ook Paul Pot wel ziet. "We zijn een echte zeehaven, wel kleiner dan Rotterdam. Maar juist daardoor zie ik wel kansen en kunnen we een graantje meepikken. Als het in de grotere havens drukker wordt, zullen schepen moeten uitwijken, naar bijvoorbeeld Harlingen. We kunnen schepen met een kleine hoeveelheid lading prima overslaan en een verbinding richting de oostkust van Engeland opzetten." Hij vindt het lastig om in te schatten of en hoeveel werkgelegenheid het kan opleveren.

Hij ziet ook wel bedreigingen. "Als een lidstaat uit Europa verdwijnt, is er ook marktverlies." Voor de vissers speelt ook dat ze nu deels in Engelse wateren vissen. "Dat speelt met name bij de Urker vissers."