"Minister is te voorbarig" over plannen Lelystad Airport

"Ik ben verrast", zegt Rob de Wind, van Laagvliegroutes Friesland Nee, in reactie op de uitspraken. "We zijn nog volop bezig met het indienen van zienswijzen. Iedereen mag zijn mening geven, of je nou voor of tegen bent. Dat recht heeft elke burger. En dan moet het ook nog door de Tweede Kamer, dus de minister is wat voorbarig door dit nu al te roepen."

Volgens De Wind moet de minister luisteren naar de burgers en die serieus nemen. "Ook bij politieke partijen zijn er vraagtekens, alleen de VVD wil groeien. We zijn niet tegen het vliegveld, maar we zijn wel voor veilige routes. Over Friesland ligt een trekroute van miljoenen ganzen, en daar gaat dan zo'n vakantievlucht doorheen. Je zult maar zo'n ding in de motoren krijgen, dan kan je vakantievlucht zomaar een noodlanding moeten maken. Dat is niet onderzocht."