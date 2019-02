Campagne waterschapsverkiezingen begint: "Er valt echt wel wat te kiezen"

Bij de laatste waterschapsverkiezingen was het opkomstpercentage 50,1 procent. Daarmee scoorde Friesland het hoogste van Nederland. Doel is om dat percentage ook dit jaar weer te halen. Daarvoor start volgende week woensdag de campagne in Fryslân. Campagneleider Arjan Erkens legt uit wat precies het doel is. "We proberen uit te leggen waar het waterschap over gaat. De politieke partijen zullen hun best doen om kiezers naar de stembus te krijgen."

Eigen focus

De klimaatverandering is voor alle partijen een belangrijk speerpunt. Erkens: "We zorgen voor genoeg water voor iedereen. We krijgen allerlei normen en instructies van bovenaf opgelegd. Het is nieuwsgierig om te zien hoe we daarmee omgaan. Iedere partij heeft daar zijn eigen visie op", legt Erkens uit. "De Partij voor de Dieren zal vooral kijken naar het dierenwelzijn. Zo heeft elke partij zijn eigen focus. Er valt echt wel wat te kiezen."

Wat doen we in Fryslân?

In opdracht van alle waterschappen in Nederland is onderzocht wat mensen al weten van het waterschap. Maar liefst 85% van de Friezen neemt maatregelen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. Zo douchen we in Fyslân bijvoorbeeld korter, sproeien we de tuin minder vaak, wassen we de auto minder vaak en willen we de tegels in de tuin vervangen door groen om de waterafvoer te verbeteren. Dat blijkt uit een enquête van de Unie van Waterschappen, gehouden onder 161 Friezen.

Meer aandacht voor ijs

Opvallend is dat Friezen het veel belangrijker vinden dan Hollanders dat in de winter de gemalen dicht gezet worden, zodat het ijs kan groeien. De Unie van Waterschappen presenteerde de uitkomsten van de enquête op de dag dat de campagne voor de waterschapsverkiezingen begint. Op MijnStem.nl is informatie over wat er te kiezen valt.