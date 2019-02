Populariteit van 'Nijntje' in diverse streektalen neemt toe

Met ruim 300.000 verkochte exemplaren zijn de 'Nijntjes' in streektalen en andere talen dan het Nederlands populair. In het Fries zijn vijf boekjes verschenen.

Het eerste streektaalboekje kwam in 2012 uit, dat was in het Brabants. Er zijn ondertussen 15.000 van verkocht. Ook verschenen er boekjes in de dialecten van Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Groningen, Drenthe maar ook in de oude talen Grieks en Latijn.

Vorig jaar zijn er vertalingen bijgekomen in het Bildts, Leeuwarders en Antwerps. Vorige week kwam daar het Sallands bij.