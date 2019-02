Reconstructie centrum moet Kollum weer op de kaart zetten

In Kollum wordt hard gewerkt aan de herinrichting van het centrum. Het historische karakter moet terugkomen en het dorp moet beter bereikbaar zijn via het water. Langs de kaden van de Oosterdieps- en Westerdiepswal komen nieuwe stalen damwanden. "We willen Kollum weer op de kaart zetten", zegt Boele Dijkstra van de gemeente Noardeast-Fryslân.